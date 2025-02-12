Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Шок, долго не могла в себя прийти»: чемпионка мира — об отставке Винер

Гимнастка Батыршина шокирована уходом Винер из сборной России
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Решение Ирины Винер уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике стало неожиданным и шокирующим. Такое признание в беседе с «Газетой.Ru» сделала серебряный призер Олимпиады — 1996 в Атланте, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина.

«Это заявление Ирины Александровны было очень неожиданным. Я долго в себя прийти не могла, еще час соображала, приходила в себя и переживала. Это, конечно, шок. Но я очень рада, что Ирина Александровна не уходит в никуда, на заслуженный отдых. Она всю жизнь посвятила художественной гимнастике и могла сказать, что устала, сделала все, что могла. Но мне очень нравится, что она продолжит передавать свой бесценный опыт тренерам, а тренеры — гимнасткам. Соответственно, она продолжит вкладывать все силы для того, чтобы наша художественная гимнастика оставалась лучшей в мире.

Мы вместе начинали еще в Ташкенте, и для меня Ирина Александровна — это целая жизнь. Это глыба, эпоха, как бы пафосно это ни звучало. Она очень многое сделала как для российской художественной гимнастики, так и для мировой. Она изменила художественную гимнастику, показала, какой она должна быть на самом деле. Это великий тренер, гениальный наставник и специалист. Очень жаль, что так сложились обстоятельства», — сказала Батыршина.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией КанаевойМаргаритой МамунЯной КудрявцевойДиной и Ариной Авериными.

Ранее в Госдуме назвали Винер и художественную гимнастику единым целым.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами