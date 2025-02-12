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Экс-футболист «Динамо» считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал» в ЛЧ

Экс-футболист Булыкин: у «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал» в ЛЧ
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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что у «Манчестер Сити» есть шансы на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на поражение от мадридского «Реала» в домашнем стыковом матче.

«Конечно, у «Манчестер Сити» будут шансы, ведь играют топ-клубы. Первый матч принес очень много психологической устойчивости «Реалу». Думаю, мадридцы будут в лучшей позиции у себя дома, но я бы не сказал, что «Реал» уже в следующем раунде. Испанцам придется сыграть серьезно», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 3:2 в пользу «Реала». По ходу матча «горожане» вели со счетом 2:1, но упустили преимущество.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» — действующий чемпион турнира. В финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский клуб оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали виновных в поражении от «Реала».

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