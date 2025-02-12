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В Госдуме назвали Винер и художественную гимнастику единым целым

Депутат Свищев уверен, что команда Винер будет работать и после ее ухода
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Александр Вильф/РИА Новости

Команда Ирины Винер, покинувшей пост главного тренера сборной России по художественной гимнастики, продолжит эффективно работать и после ее ухода. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Она воспитала ту команду, которая вполне в силах продолжить начатое ею дело. Я не сомневаюсь, что команда, которая работала с Ириной Александровной, останется и будет работать на благо российского спорта. Все привыкли, что художественная гимнастика и Ирина Александровна – единое целое, их невозможно представить друг без друга. Но она никуда не делась. Да, теперь, может быть, не будет ее активного участия на площадке. Но ее опыт бесценен. Команда есть, она будет эффективно работать», — считает Свищев.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией КанаевойМаргаритой МамунЯной КудрявцевойДиной и Ариной Авериными.

Ранее в Госдуме призвали не списывать Винер со счетов.

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