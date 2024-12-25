Экс-капитан сборной Украины заявил, что не позволит манипулировать своей карьерой

Тимощук заявил, что не позволит манипулировать своей карьерой

Украинский тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что не позволит манипулировать своей карьерой. Слова наставника приводит официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — заявил Тимощук.

Также он отметил, что всегда стремился добросовестно выполнять свои обязанности в период карьеры игрока.

11 декабря CAS постановил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить Тимощука титулов, завоеванных в родной стране.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Ранее Тимощук пожертвовал деньги жителям Курской области.