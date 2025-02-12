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Семак объяснил, почему ушел с поля вместе с удаленным Станковичем

Тренер «Зенита» Семак об уходе со Станковичем: пошел, чтобы снизить градус
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Матч ТВ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил свое решение покинуть поле вместе с удаленным наставником московского «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Зимнего кубка РПЛ. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я пошел с ним, чтобы немножко снизить градус, тем более что поддерживал по некоторым решениям, которые были неправильные. На мой взгляд, чтобы избежать какого-то преимущества одной из команд, пошёл с ним. Посидели и поговорили с ним на трибуне», — заявил Семак.

По ходу встречи главному тренеру «Спартака» Станковичу не понравилось решение, которое принял главный арбитр Кирилл Левников. Он высказал недовольство, после чего между тренерами обеих команд завязалась потасовка — сербский специалист стукнулся лбами с тренером петербуржцев Александром Анюковым. Оба были удалены с поля. По итогам инцидента Семак получил желтую карточку, но вместе со Станковичем ушел на трибуны.

Матч завершился с результатом 3:0 в пользу «Зенита». Счет в поединке открыл Луис Энирке на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Ранее «Спартак» обязали бороться за чемпионство в 2025 году.

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