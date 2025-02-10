На МОК подадут жалобу из-за допуска боксерши Хелиф к Олимпиаде

Международная боксерская ассоциация (IBA) подготовила официальную жалобу на Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск двух спортсменок на Олимпийские игры в Париже.

Речь идет о боксершах Иман Хелиф и Линь Юйтин.

«Согласно швейцарскому законодательству любое действие или бездействие, ставящее под угрозу участников соревнований, требует расследования и может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Аналогичные жалобы будут направлены генеральным прокурорам Франции и США», — указано в заявлении организации.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.