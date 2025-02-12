«Играл в НХЛ»: Овечкин обратился к фанатам с загадкой

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к своим болельщикам с загадкой. Его слова приводит RG.

«Я прилетел в Майами с женой и детьми, где проведу небольшой тренировочный сбор с человеком, имя которого пока не буду называть. Но он играл в НХЛ. Давайте сделаем небольшую загадку из этого. И это не Илья Ковальчук. Возможно, вы увидите это в моих или его социальных сетях. Он известная личность…» — сказал Овечкин.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.