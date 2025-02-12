Стали известны все результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Состоялись первые стыковые матчи Лиги чемпионов. 11 февраля было сыграно четыре поединка.

Первым слотом стояло французское противостояние: «Брест» принял на своем поле «ПСЖ». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Манчестер Сити» (Англия) на своем поле проиграл «Реалу »(Испания) — 2:3. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В двух других противостояниях «Боруссия» (Германия) на выезде уверенно переиграла «Спортинг» (Португалия) со счетом 3:0, а «Ювентус» (Италия) на своем поле одержал победу над ПСВ (Нидерланды) — 2:1.

Все указанные пары проведут ответные поединки 19 февраля: «Боруссия» — «Спортинг» (20:45 мск), «ПСЖ» — «Брест» (23:00), ПСВ — «Ювентус» (23:00), «Реал» — «Манчестер Сити» (23:00).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.