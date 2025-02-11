«Мы, сербы, водку пьем редко»: игрок ЦСКА об алкоголе в России

Игрок ЦСКА Гаич: мы, сербы, водку пьем очень редко, а любим ракию

Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гаич рассказал, что советует попробовать из национальной кухни своей страны, а также рассказал о своем отношении к употреблению алкогольных напитков. Его слова приводит «Советский спорт».

«Что попробовать русским из сербской кухни? Чевапчичи, плескавица, а выпить – ракию. Мы, сербы, водку пьем очень редко, а любим ракию. У нас в Сербии говорят: «Одна ракия в сутки – это для здоровья», — рассказал футболист.

Ракия — балканский крепкий алкогольный напиток, получаемый дистилляцией ферментированных фруктов.

Гаич пополнил состав московского клуба летом 2022 года. Игрок, выступающий на позиции защитника, дебютировал за красно-синих 16 июля в матче чемпионата России против «Урала». 31 июля в игре против «Пари Нижний Новгород» он сделал голевую передачу на Константина Кучаева, точно навесив на того со штрафного.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.