«Вряд ли кто-то готов»: экс-игрок Булыкин о возможных отъездах россиян в Европу

Экс-игрок Булыкин: из россиян вряд ли кто-то готов уехать в большой клуб в Европе

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в европейских чемпионатах трудно найти команду для российского игрока. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Из россиян вряд ли кто-то готов уехать в большой клуб, думаю, что Эдуард Сперцян готов к этому и из иностранцев РПЛ могут уехать. Все хотят в хороших условиях и еврокубках играть. Если в клуб РПЛ поступит хорошее предложение по какому-либо игроку, клуб отпустит их», — заявил он.

На сегодняшний момент в Европе, к примеру, играют на вратарской позиции Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Даниил Худяков («Штурм», Австрия), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия). Также в европейских клубах выступают полевые игроки — полузащитник Антон Миранчук («Сьон», Швейцария») и нападающий Александр Кокорин («Арис», Кипр), хавбек Александр Головин («Монако»), а в греческом ПАОКе играют Федор Чалов и Магомед Оздоев.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.