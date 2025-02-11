«Потихоньку возвращаюсь»: Шарапова показала на видео свою тренировку

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала фрагменты своей тренировки.

«Сильное тело – сильный ум. Потихоньку возвращаюсь в бокс спустя три года. Больше не делаю это ради силы, но это невероятное кардио. Раунды по 3-4 минуты. Я все еще поворачиваю ногу так, будто пробиваю форхенд», — подписала видео Шарапова.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее Шарапова показала, как сходила с сыном в арт-галерею.