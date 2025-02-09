«Не трогай это»: Шарапова показала, как сходила с сыном в арт-галерею

Мария Шарапова показала, как сходила в арт-галерею с сыном и возлюбленным

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как вместе с сыном Теодором и возлюбленным Александром Гилксом сходила в арт-галерею.

«День в галерее с ребенком 2,5 лет: «Не трогай это», «Не трогай это»; «Не трогай это», — подписала снимки Шарапова.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Ранее Шарапова показала фото из поездки в Швейцарию.