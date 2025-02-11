Станкович почти подрался с тренерами «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ

Станковича и Анюкова удалили после стычки в финале Зимнего кубка РПЛ

Между тренерскими штабами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» произошла стычка во время финального поединка Зимнего кубка РПЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

По ходу встречи главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу не понравилось решение, которое принял главный арбитр Кирилл Левников. Он высказал недовольство, после чего между тренерами обеих команд завязалась потасовка — сербский специалист стукнулся лбами с тренером петербуржцев Александром Анюковым. Оба были удалены с поля.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил желтую карточку, однако принял решение вместе со Станковичем уйти на трибуны.

Поединок проходит на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, счет — 3:0 в пользу «Зенита».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее «Спартак» официально объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом.