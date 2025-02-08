Трансферы «Спартака» связали с «Зенитом»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что московский «Спартак» сохраняет шансы на титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако петербургский «Зенит» выглядит стабильнее из-за того, что его игроки более сыграны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» — клуб с большими амбициями, и желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Однако зимой сложно совершать действительно качественные усиления, тем более экстренные. Большие покупки не всегда приводят к моментальному результату — важна не только сумма, но и то, как новый игрок встроится в команду», — заявил он.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Спартака» ответил, есть ли у него обида на ЦСКА после перехода.