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Аргентинский футболист подписал контракт со «Спартаком»

Футболист Солари подписал контракт со «Спартаком»
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Manuel Cortina/SOPA Images via Reuters Connect

Аргентинский футболист Пабло Солари подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом «Чемпионату» рассказал агент игрока Ариэль Кипершмид.

«Да, Солари подписал контракт со «Спартаком», — сказал Кипершмид.

Солари выступал за аргентинский «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В 110 матчах за эту команду во всех турнирах он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Также он вызывается в сборную Аргентины U23. Рыночная стоимость Солари, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €7 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее стала известна сумма, которую готов заплатить «Спартак» за Солари.

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