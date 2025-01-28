Стала известна сумма, которую готов заплатить «Спартак» за аргентинского футболиста

Московский «Спартак» сделал официальное предложение аргентинскому «Ривер Плейту» о трансфере нападающего Пабло Солари в размере €12 млн. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник утверждает, что руководство аргентинского коллектива на данный момент анализирует предложение.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В 110 матчах за эту команду во всех турнирах он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Также он вызывается в сборную Аргентины U23. Рыночная стоимость Солари, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €7 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

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