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«Спартак» оштрафован по итогам матча против СКА

«Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА, передает сайт лиги.

На «Спартак» наложен денежный штраф за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.

По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение.

По итогам этого же матча был оштрафован и СКА.

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.

Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

Ранее олимпийский чемпион назвал Романа Ротенберга главным стендап-комиком в хоккее.

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