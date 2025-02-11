«Спартак» оштрафован по итогам матча против СКА

Московский «Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА, передает сайт лиги.
На «Спартак» наложен денежный штраф за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.
По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение.
По итогам этого же матча был оштрафован и СКА.
Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии послематчевых буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, а победный бросок в серии нанес Иван Демидов.
Первые три шайбы в матче забили хоккеисты СКА, отличились Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Следом «Спартак» ответил тремя шайбами. Голы на свой счет записали Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.
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