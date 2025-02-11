Иностранный экс-тренер «Спартака»: буду рад вернуться в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что будет рад вернуться в Россию, передает «Матч ТВ».

«У меня все хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию», — сказал Абаскаль.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар» (39).

Ранее Абаскаль ошибся в курсе евро, называя сумму трат в Москве.