Олимпийский чемпион: не могу с уверенностью сказать, что в России есть футбол

Экс-фигурист Ягудин: не могу с уверенностью сказать, что в России есть футбол

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не уверен в том, что в России есть футбол, передает «Спорт-Экспресс».

«Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов, и мы поймем, где находится наш «Зенит», — сказал Ягудин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда московского ЦСКА раскритиковал «Зенит».