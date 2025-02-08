Легенда ЦСКА раскритиковал «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался недоволен игрой петербургского «Зенита» в предсезонных матчах.

По его словам, сине-бело-голубые пока не смогли интегрировать новичков в игру команды.

«Спартак» показывает хорошую игру, динамовцы временами играют неплохо. «Зенит» мне не нравится — у них ушло большое число игроков, Семаку приходится перестраиваться на другую игру. Больше играть комбинационно, как можно было раньше с Малкомом или Клаудиньо, не получается, — заявил Пономарев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-тренер «Спартака» похвалил Леонида Слуцкого.