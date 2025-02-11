Экс-игрок «Спартака» вспомнил бомбардировки Югославии войсками НАТО

Экс-футболист Видич о бомбардировках Югославии: это было ужасно

Бывший футболист московского «Спартака» Неманья Видич вспомнил бомбардировки Югославии войсками НАТО в 1999 году, заявив, что это было ужасно, передает

L'Equipe.

«Все эти конфликты были созданы политиками, а не людьми. Сербы, боснийцы, хорваты, косовары— все мы страдали. Мне все равно, кто виноват. Решением всегда должен быть мир», — сказал Видич.

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Затем он перешел в миланский «Интер», где завершил карьеру.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году сербу покорилась Лига чемпионов. В финале, который прошел в Москве, «Манчестер Юнайтед» обыграл в серии пенальти лондонский «Челси».

В марте 2025 года стало известно о том, что Видич является претендентом на включение в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ).

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