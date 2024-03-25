Экс-игрок «Спартака» является претендентом на включение в Зал славы АПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич является претендентом на включение в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ), передает сайт турнира.

25 марта в Зал славы был включен бывший игрок лондонского «Арсенала» Эшли Коул.

Зал славы АПЛ был основан в 2021 году. Он посвящен выдающимся игрокам, которые выступали в чемпионате Англии.

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Затем он перешел в миланский «Интер», где завершил карьеру.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году сербу покорилась Лига чемпионов. В финале, который прошел в Москве, «Манчестер Юнайтед» обыграл в серии пенальти лондонский «Челси».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 47 очков. В следующем туре «Юнайтед» сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится 30 марта в 23:00 по московскому времени.

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