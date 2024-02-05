Названа тройка лучших иностранцев в истории «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев назвал Неманью Видича лучшим иностранцем в истории красно-белых, передает Sport24.

«Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Третий — давайте Мартин Йиранек. Выбираю между Погатецом и Мартином, но пусть будет чех», — сказал Бояринцев.

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. В составе москвичей полузащитник четыре раза выигрывал серебро чемпионата России и доходил до финала Кубка страны.

Также Бояринцев в России известен по выступлениям за «Рубин», «Шинник», «Сатурн», «Томь» и «Торпедо».

В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России.

После завершения профессиональной карьеры футболиста Бояринцев стал тренером. Он поработал в «Текстильщике», «Родине» и «Новосибирске». Его последним местом работы стал саратовский «Сокол», который он покинул в 2023 году.

Ранее Бояринцев заявил, что вместо тренерства ему предлагают только пиво и баню.