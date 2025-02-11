«У тебя есть член?» Футболистка «Барселоны» попала в скандал в матче чемпионата Испании

Футболистка испанской «‎Барселоны» Мапи Леон попала в скандал после того, как в матче против «Эспаньола» в чемпионате страны потрогала соперницу между ног.

На 15-й минуте встречи Леон в игровом моменте попыталась спровоцировать футболистку «Эспаньола» Даниэлу Каракас, коснувшись интимных частей ее тела и спросила, «есть ли у нее член». Каракас на провокацию никак не отреагировала.

После окончания встречи, «Эспаньол» выступил с заявлением, в котором раскритиковал судей, выразил недовольство ситуацией и отметил недопустимость подобного поведения. Также в клубе пообещали оказать Каракас юридическую помощь на случай, если она захочет подать в суд.

Ранее в скандал угодил бывший глава федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира в 2023 году.

В решающем матче этого турнира сборная Испании обыграла национальную команду Англии со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забила футболистка мадридского «Реала» Ольга Кармона.

Ранее Эрмосо затравили в соцсетях.