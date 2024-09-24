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«Сразу стала лесбиянкой»: испанскую футболистку, которую поцеловал тренер, затравили в соцсетях

Испанскую футболистку Эрмосо, которую поцеловал тренер, затравили в соцсетях

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо в своих социальных сетях опубликовала запись голосового сообщения с оскорблениями, в котором упоминается скандал с бывшим главой федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает Marca.

«У тебя есть член? Не могу понять. Я думаю, это из-за татуировок у тебя на руке. Когда лысый парень, вроде Рубиалеса, целует тебя, ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами. Они все приходят и приходят, а ты еще и жалуешься», — говорится в сообщении.

Экс-глава RFEF Рубиалес поцеловал футболистку во время церемонии награждения женского чемпионата мира в 2023 году. В финальном матче этого турнира сборная Испании обыграла национальную команду Англии со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забила футболистка мадридского «Реала» Ольга Кармона.

Суд по этому делу состоится зимой 2025 года. Известно, что прокуратора запросила для Рубиалеса 2,5 года тюремного заключения.

Ранее в Англии предложили радикально изменить правила футбола.

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