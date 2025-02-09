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В Госдуме заявили, что однополые пары в фигурном катании разрушают спорт

Депутат Валуев: однополые пары в фигурном катании разрушают спорт
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State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы России Николай Валуев выступил против однополых пар в фигурном катании, передает Sport24.

«Есть же Олимпиада и Паралимпийские игры. А «этим» нужны свои «игры». Мы же в подобное не играем», — отметил Валуев.

Француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее олимпийский чемпион назвал содомией однополые пары в фигурном катании.

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