«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче за третье место Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче за третье место Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый мяч в этой игре забил колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба на 51-й минуте. Хавбек «армейцев» Рифат Жемалетдинов сумел сравнять счет на 67-й минуте, однако на 70-й Кордоба оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче за пятое место на турнире «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:0. 11 февраля главный трофей разыграют «Спартак» и «Зенит».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. ЦСКА занимает шестое место — у коллектива Марко Николича 31 балл.

Ранее сообщалось, что лучшим бомбардиром «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ стал вратарь.