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Полиция нашла мужчину, который в Москве напал на известную фигуристку

В Москве задержан мужчина, который с угрозами разбил стекло в машине фигуристки
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liza_nugumanova_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московская полиция задержала злоумышленника, который напал на известную фигуристку и разбил стекло в ее машине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте без видимой причины разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес ее водителя. За рулем машины находилась известная российская фигуристка», — написала Волк.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, фигуристка не пострадала. Она заявила о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.

На Мичуринском проспекте в Москве произошло нападение на фигуристку Елизавету Нугуманову, которая за рулем своей машины возвращалась домой с мероприятия, сообщил накануне Telegram-канал Baza.

Нугуманова рассказала Baza, что перед ней на пешеходном переходе остановился автомобиль. После того, как девушка ему посигналила, из машины вышел пассажир и начал наносить удары по лобовому стеклу, а затем удалился. Она заверила, что сможет опознать нападавшего.

Ранее в Курске гаишник причинил серьезные травмы двум девушкам при ДТП и избежал тюрьмы.

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