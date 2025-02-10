Полиция нашла мужчину, который в Москве напал на известную фигуристку

В Москве задержан мужчина, который с угрозами разбил стекло в машине фигуристки

Московская полиция задержала злоумышленника, который напал на известную фигуристку и разбил стекло в ее машине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте без видимой причины разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес ее водителя. За рулем машины находилась известная российская фигуристка», — написала Волк.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, фигуристка не пострадала. Она заявила о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.

На Мичуринском проспекте в Москве произошло нападение на фигуристку Елизавету Нугуманову, которая за рулем своей машины возвращалась домой с мероприятия, сообщил накануне Telegram-канал Baza.

Нугуманова рассказала Baza, что перед ней на пешеходном переходе остановился автомобиль. После того, как девушка ему посигналила, из машины вышел пассажир и начал наносить удары по лобовому стеклу, а затем удалился. Она заверила, что сможет опознать нападавшего.

Ранее в Курске гаишник причинил серьезные травмы двум девушкам при ДТП и избежал тюрьмы.