«Не помнит, что произошло»: жена Скворцова о том, что случилось с комментатором

Комментатор Скворцов не помнит, что с ним произошло перед госпитализацией

Супруга комментатора Романа Скворцова Ксения призналась, что не знает всех подробностей о том, что случилось с мужем. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю всех деталей произошедшего, меня рядом не было. Только утром по местному времени прилетела в Новосибирск. Сам Рома не помнит, что произошло. Возможно, это временно», — заявила она.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее появилась информация, что полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова.