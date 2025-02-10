«Негатива не вызывает»: чемпионка ОИ Роднина об однополых дуэтах в фигурном катании

Роднина об однополых парах в фигурном катании: это может быть интересно

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об однополых парах в фигурном катании, отметив, что это на это может быть интересно смотреть. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Это может быть интересно. Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть. Я видела, как катаются две женщины, это было красиво. Другой вопрос — какие будут правила», — заявила Роднина.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они — олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019).

Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.

Ранее в Госдуме заявили, что однополые пары в фигурном катании разрушают спорт.