Легенда ЦСКА дал совет «Спартаку»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что столичный «Спартак», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, мог бы не приобретать права на этого игрока.

По его словам, этого футболиста можно было арендовать.

«Можно было взять Гарсию в аренду. Почему люди арендой не пользуются? На полгода взял, посмотрел, подойдет тебе или нет. Если все хорошо — воспользовался. А теперь, если он не заиграет, что делать? Никто его никуда за €20 млн больше не перепродаст» — сказал Масалитин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

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