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Бывший тренер сборной России объяснил, зачем «Зенит» и «Спартак» тратят рекордные деньги

Тренер Игнатьев заявил, что «Зенит» и «Спартак» разыграют золотые медали РПЛ
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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что трансферы Луиса Энрике и Ливая Гарсии, которые обошлись «Зениту» и «Спартаку» суммарно в €55 млн, являются яркой демонстрацией желания команд выиграть национальный чемпионат.

По его словам, при этом не факт, что приобретенные футболисты смогут проявить себя во всей красе в России.

«Такие дорогие трансферы вызваны желанием команд бороться за самые высокие турнирные места. Под это желание и стремление клубы, которые стремятся создавать сильный футбольный коллектив с точки зрения мастерства, стали тратить финансовые ресурсы. Другое дело, что люди, ответственные за усиление состава, нередко ошибаются. Это говорит о невысоком профессиональном уровне таких специалистов в клубном футболе» — сказал Игнатьев.

Соглашение с 27-летним Гарией «Спартак» заключил до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Ранее «Спартак» упрекнули в огромной переплате за нового нападающего.

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