«Зенит» и «Спартак» призвали поумнее тратить деньги

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что над петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» смеются в мировом футболе.

По его словам, трансферы Луиса Энрике и Ливая Гарсии, которые обошлись командам суммарно в €55 млн, слишком переоценены.

«Все знают, что «Зенит» и «Спартак» — богатые клубы, что там деньги есть, поэтому им спокойно выламывают руки. И ничего с этим не сделать — а как еще, кроме денег, завлечь футболистов в Россию? У нас еврокубков нет, развития нет, поэтому только бабками. С нас в Европе и Латинской Америке все уже смеются с таких трансферов. Ну не стоят эти люди столько денег, не стоят! Да за такие деньги футболистов должны упаковывать в подарочную упаковку и на руках в Москву или Питер доставлять!» — сказал Масалитин.

Соглашение с 27-летним Гарией «Спартак» заключил до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Ранее «Спартак» упрекнули в огромной переплате за нового нападающего.