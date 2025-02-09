«Спартак» упрекнули в огромной переплате за нового нападающего

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал трансфер столичного «Спартака», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией.

По его словам, реальная стоимость этого футболиста заметно меньше.

«Гарсия перешел в АЕК за €2,2 млн, а в «Спартак» ушел в десять раз дороже. Он что, супер-пупер? Нет. «Спартак» раза в два, а то и в три переплатил, я считаю. Надо было заменять ушедших Виллиана Жозе и Николсона, надо было брать силового форварда, потому что еще после ухода Соболева таковых не стало в команде, а иногда нужно забрасывать, продавливать и так далее. Но нужно было выкладывать €20 млн? По мне — нет» — сказал Масалитин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

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