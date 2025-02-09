Легенда ЦСКА похвалил Слуцкого

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, сумев добиться победы в финальном матче за Суперкубок Китая 2025 года против «Шанхай Порт», заслужил хвалебные отзывы.

По его словам, российский специалист отлично проявляет себя в Поднебесной.

«Здорово, очень рад за него, это положительный результат, уже второй титул! Слуцкий — молодец, я даже не ожидал от него такого, честно говоря. В нашем футболе он тоже проявил себя. В Китае он собрал отличную тренерскую команду, можно с этим его только поздравить», — заявил Пономарев.

В финальном матче коллектив обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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