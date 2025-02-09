Экс-тренер сборной России объяснил, зачем «Спартак» обновил нападающих

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что обновление атакующей линии столичного «Спартака» в зимнее трансферное окно связано с желанием руководства клуба иметь более сильных игроков.

По его словам, бывшие форварды красно-белых не смогли до конца раскрыть свой потенциал.

«Думаю, что Виллиан Жозе и Шамар Николсон не оправдали надежд болельщиков и руководства клуба, из-за чего с ними было принято решение расстаться. Разгрузив зарплатную ведомость и заявку на сезон, появилась возможность сделать новый трансфер. Посмотрим, как Гарсия сможет себя проявить — будет здорово, если его мастерство поможет лиге выйти на новый уровень», — заявил Игнатьев.

2 февраля «Спартак» расторг контракт с Николсоном.

Ямайский футболист перешел в «Спартак» в 2022 году. В прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «красно-белых», в которых забил четыре мяча.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

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