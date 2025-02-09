Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Успехи Слуцкого в Китае связали с российской тренерской школой

Тренер Игнатьев поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая
close
VCG/Visual China Group/ТАСС

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий демонстрирует успехи отечественной тренерской школы, сумев добиться победы в финальном матче за Суперкубок Китая 2025 года против «Шанхай Порт».

По его словам, российский специалист смог удачно перезагрузиться после завершения работы в России.

«Слуцкий — это подтверждение того, что в России есть хорошая тренерская школа. Другое дело, что не все правильно выстроено в процессе обучения специалистов на самые высокие лицензии, коей является лицензия УЕФА-Pro, отчего столь титулованных специалистов у нас не так много. Успехи Слуцкого в Китае, безусловно, вызывают позитивные эмоции. Очень радостно, что российские специалисты добиваются успеха на международном уровне», — заявил Игнатьев.

В финальном матче коллектив обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами