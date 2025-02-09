Успехи Слуцкого в Китае связали с российской тренерской школой

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий демонстрирует успехи отечественной тренерской школы, сумев добиться победы в финальном матче за Суперкубок Китая 2025 года против «Шанхай Порт».

По его словам, российский специалист смог удачно перезагрузиться после завершения работы в России.

«Слуцкий — это подтверждение того, что в России есть хорошая тренерская школа. Другое дело, что не все правильно выстроено в процессе обучения специалистов на самые высокие лицензии, коей является лицензия УЕФА-Pro, отчего столь титулованных специалистов у нас не так много. Успехи Слуцкого в Китае, безусловно, вызывают позитивные эмоции. Очень радостно, что российские специалисты добиваются успеха на международном уровне», — заявил Игнатьев.

В финальном матче коллектив обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии.