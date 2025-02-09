Стали известны подробности попадания в реанимацию комментатора Романа Скворцова

RT: комментатор Скворцов был найден лежащим на улице без сознания

Известный российский комментатор Роман Скворцов, попавший в Новосибирске в реанимацию, был найден без сознания на улице с травмой головы, передает RT.

Отмечается, что инцидент, предположительно, не связан с криминалом.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Скворцов известен по работам на хоккейных и баскетбольных матчах.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Telegram-канал Baza сообщал, что на Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте.

Ранее сообщалось, что Скворцов несколько дней проведет в больнице.