Комментатор Скворцов несколько дней проведет в больнице

Губерниев сообщил, что комментатор Скворцов пробудет в больнице несколько дней

Комментатор Роман Скворцов, попавший в реанимацию в Новосибирске, проведет в больнице несколько дней. Об этом «Газете.Ru» сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

«Я не медик, мне здесь нечего сказать. Ситуация очень непростая, несколько дней он проведет в больнице», — сказал Губерниев.

По данным Telegram-канала Baza, Скворцов получил телесные повреждения в ходе конфликта с группой молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии. По информации источника, инцидент произошел накануне. По предварительной информации, компания отмечала рождение ребенка, неизвестно, находился ли Скворцов с ними изначально. В итоге он был избит и попал в больницу. Подробностей о его состоянии на данный момент не сообщается.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР перевели из реанимации.