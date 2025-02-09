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Стала известна причина, из-за которой известный российский комментатор попал в реанимацию

Baza: комментатор «Матч ТВ» Скворцов попал в реанимацию после избиения
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Станислав Красильников/ТАСС

Комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов находится в одной из больниц Новосибирска в тяжелом состоянии после избиения, передает Baza.

На Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. Компания молодых людей, в которой было 7–8 человек, находилась в заведении допоздна. Неизвестно, был ли в этой компании Скворцов. Молодые люди отмечали рождение ребенка. Некоторые отдыхавшие покинули заведение, около полуночи начали уходить и остальные отдыхавшие в этой компании. Предварительно, именно с ними и произошел конфликт у Скворцова, в результате которого он был избит.

Сейчас Скворцов находится в реанимации.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию.

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