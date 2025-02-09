Экс-вратарь сборной Аргентины не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим в истории

Экс-вратарь Гатти не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим в истории

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти не согласился со словами португальца Криштиану Роналду, который назвал себя лучшим футболистом в истории, передает Bolavip.

«Криштиану недавно был очень хорош. Но он даже близко не на уровне Пеле. Марадона и Месси тоже и близко не Пеле. Но заявления Роналду небезосновательны. Он везде был чемпионом, везде забивал», — сказал Гатти.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср».

Также Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также Лигу наций (2018/19).

Ранее в Нью-Йорке установили статую Роналду.