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В Нью-Йорке установили статую Роналду

В Нью‑Йорке установили статую Роналду в честь его 40‑летия
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Manoli Figetakis/Getty Images

В Нью-Йорке установили статую нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду в честь его 40-летия. Об этом сообщает New York Post.

Источник утверждает, что бронзовую скульптуру легендарного футболиста высотой 3,65 метра создал скульптор Серджио Фурнари. Автор работы также отметил, что он хотел «увековечить Роналду не только как спортсмена, но и как культурную икону, которая вдохновляет миллиарды людей по всему миру».

Статуя Роналду представлена в форме сборной Португалии. Отмечается, что пришедшие на открытие скульптуры болельщики скандировали знаменитое празднование футболиста «Siu».

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср».

Также Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также Лигу наций (2018/19).

Ранее Роналду отметил свое 40-летие.

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