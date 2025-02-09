Мостовой о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: тысячи людей выигрывают что-то в Монголии или Иране

Экс-футболист Мостовой: Слуцкий не представляет никакого интереса для меня

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что его не интересует победа тренера Леонида Слуцкого в Суперкубке Китая с клубом «Шанхай Шэньхуа», передает «РБ Спорт».

«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране», — сказал Мостовой.

В финальном матче «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счетом 3:2. В первом тайме бразильский форвард «Шанхай Порта» Габриэльзиньо открыл счет уже на 7-й минуте. Коллектив Слуцкого сравнял счет на 67-й минуте усилиями француза Ибраима Амаду, однако Габриэльзиньо снова вывел «Шанхай Порт» вперед.

К концу основного времени «Шанхай Шэньхуа» уступал 1:2. На 90+4-й минуте 37-летний китайский хавбек Юй Ханьчао сравнял счет, а победный мяч для коллектива Слуцкого забил бразилец Андре Луис на 90+7-й минуте.

Этот трофей стал вторым для российского специалиста во главе «Шанхай Шэньхуа».

Ранее экс-тренер «Спартака» похвалил Слуцкого.