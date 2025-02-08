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Экс-тренер «Спартака» похвалил Слуцкого

Тренер Гладилин поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая — 2025
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VCG/Visual China Group/ТАСС

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий проводит отличную работу, сумев добиться победы в финальном матче за Суперкубок Китая 2025 года против «Шанхай Порт».

По его словам, российский специалист смог удачно перезагрузиться после завершения работы в России.

«У Слуцкого отлично складывается карьера в Китае, он большой молодец, выиграл второй трофей! Пускай продолжает в том же духе! Сможет ли он повторить успех и в чемпионате страны? Китайская суперлига не входит в список приоритетных турниров для меня, не могу ничего сказать на этот счет», — заявил Гладилин.

В финальном матче коллектив обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Валерий Масалитин предложил ЦСКА перейти на схему «Зенита».

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