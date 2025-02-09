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В «Вашингтоне» рассказали об изменениях в игре Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери: я увидел разницу в игре Овечкина после травмы
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что игра российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после травмы изменилась. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«В 39 лет пропустить столько времени и потом пытаться вернуться в форму на уровне Национальной хоккейной лиги — это действительно очень сложно. Я увидел разницу в его игре после травмы. Думаю, после перерыва он будет выглядеть еще лучше. Это просто мое личное мнение», — заявил специалист.

Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой» 19 ноября. В следующий раз он вышел на лед 29 декабря.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, как скажется на Овечкине пауза в сезоне.

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