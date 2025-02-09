«Нарочно не придумаешь»: экс-игрок «Динамо» об автоголе в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Динамо» Алексей Петрушин поделился размышлениями об автоголе, который произошел в матче команды со столичным «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Этот гол из категории «нарочно не придумаешь». Маричаль сделал очень плохую передачу. Мало того, что она пошла верхом, так еще и сильно. А Лещука подвела техника. Правильно некоторые тренеры говорят, что вратарь – это не футболист. Раньше в таком моменте голкипер брал бы мяч в руки, а сейчас вратари должны уметь хорошо играть ногами», — заявил он.

На 32-й минуте игры игрок «Динамо» Николас Маричаль, не глядя, сделал сильный пас назад, голкипер Игорь Лещук попытался обработать мяч, но тот от его ноги влетел под перекладину. Это взятие ворот стало единственным в матче — 1:0 в пользу «Спартака».

«Спартак» вышел в финал турнира, где сыграет с петербургским «Зенитом». Игра состоится 11 февраля в 19:30 по московскому времени. «Динамо» поборется с «Ростовом» за пятое место на день раньше, матч начнется в 15:00 мск.

Ранее экс-тренер «Динамо» увидел у «Спартака» шансы на чемпионство в РПЛ.