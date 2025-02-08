Экс-тренер «Динамо» увидел у «Спартака» шансы на чемпионство в РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что у «Спартака» есть шансы в борьбе за чемпионство

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Спартак» проводит текущую трансферную кампанию без прицела на новый сезон.

По его словам, покупка форварда Левая Гарсии связана с целью выиграть чемпионский титул в этом году.

«Сложно говорить о перспективах на будущий сезон. Возможно всякое, но я думаю, что эта покупка сделана для борьбы за победу в чемпионате нынешнего сезона. В наше время смотреть так далеко практически нереально. У «Спартака» в этом году есть реальный шанс победить в РПЛ. «Зенит» имеет проблемы, «Краснодар» тоже, так что «Спартак» вполне может их догнать и навязать борьбу за золото. Шансы есть, акционеры клуба это видят и тратят деньги на усиление состава», — заявил Гладилин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.

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