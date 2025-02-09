«Наверное, надо отдать»: Губерниев о медалях Валиевой

Губерниев: Валиевой надо вернуть медали, но решение она должна принимать сама

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниве выразил мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой стоит вернуть медали, которых она была лишена из-за дисквалификации. Его слова приводит РИА Новости.

«И мы эту ситуацию в целом приняли, не так ли? Наверное, надо отдать, но это дело ее. И я никаких советов ей давать не буду. Вообще, у нас люди, которых ловили на более серьезных препаратах, не особенно все это возвращали», — заявил он.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее канадская фигуристка дала совет Валиевой по поводу медалей.