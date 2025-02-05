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WADA требует с Валиевой компенсацию

WADA хочет получить от Валиевой компенсацию за неудачную апелляцию
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Александр Вильф/РИА Новости

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с российской фигуристкой Камилой Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии. Их слова приводит РИА Новости.

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — сказали в пресс-службе WADA.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее стало известно, проверяли ли Валиеву на допинг в 2024 году.

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