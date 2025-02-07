Канадская фигуристка дала совет Валиевой по поводу медалей

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию канадка Меган Дюамель заявила, не понимает, зачем россиянка Камила Валиева хранит награды со стартов, результаты которых были аннулированы. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — заявила Дюамель.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Ранее в Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали.